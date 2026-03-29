ராமநாதபுரம் திமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:30 pm
பெயா்: காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம்
வயது: 54.
படிப்பு: பி.ஏ.
தந்தை: வெள்ளைச்சாமித் தேவா்.
குடும்பம்: மனைவி- கிருஷ்வேணி, ஒரு மகன், ஒரு மகள்.
கட்சிப் பொறுப்பு : 10 ஆண்டுகள் கமுதி ஒன்றியச் செயலா், தற்போது ராமநாதபுரம் மாவட்ட திமுக செயலா்.
பதவி: 20 ஆண்டுகள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா், 2021-2026 வரை ராமநாதபுரம் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...