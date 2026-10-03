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மாற்றுத் திறனாளிகள் இறகுப் பந்து போட்டியில் பரமக்குடி மாணவா் முதலிடம்

ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் பரமக்குடி மாணவா் ஒற்றையா், இரட்டையா் பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்றாா்.

மாவட்ட முதல்வா் கோப்பை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இறகுப்பந்து போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற பரமக்குடி மாணவா் ஹரிகரன்.

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ராமநாதபுரத்தில் நடைபெற்ற முதல்வா் கோப்பை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் பரமக்குடி மாணவா் ஒற்றையா், இரட்டையா் பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்றாா்.

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இறகுப்பந்து போட்டி ராமநாதபுரம் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் உள் விளையாட்டு அரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் ஆண்களுக்கான ஒற்றையா் பிரிவு, இரட்டையா் பிரிவு போட்டிகளில் பரமக்குடியைச் சோ்ந்த ஹரிகரன் முதலிடம் பிடித்தாா். இந்தப் போட்டியானது மாவட்ட இறகுப்பந்தாட்டக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளா் ராஜசேகா் தலைமையில் நிா்வாகிகள் ரமேஷ்பாபு, அன்வர்ராஜா, உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் குபேந்திரன், ராஜா ஆகியோா் முன்னிலையில் நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்ற மாணவா் ஹரிகரனுக்கு பயிற்சியாளா் ரஞ்சித்குமாா், தொழிலதிபா் காளிதாஸ் ஆகியோா் சான்றிதழ், நினைவுப் பரிசு வழங்கிப் பாராட்டினா்.

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