விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் டிச. 10 -க்கு ஒத்திவைப்பு
சிவகங்கை மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் டிச.10 -ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தோ்தல் தொடா்பான வாக்காளா்கள் சிறப்பு தீவிர சுருக்கத் திருத்தப் பணிகளில் பல்வேறு துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். மேலும் இந்தப் பணி வருகிற டி. 9- இல் நிறைவு பெறுகிறது. அதுவரை அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, நவம்பா் மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமை அன்று நடத்தப்பட வேண்டிய விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் வருகிற டிச. 10-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெறும். இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உள்ள விவசாயிகளும் கலந்து கொண்டு விவசாயம் சாா்ந்த குறைகளைத் தெரிவித்து விளக்கங்களையும், தீா்வுகளையும் பெறலாம் என்றாா் அவா்.