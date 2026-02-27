Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
சிவகங்கை

சிலகங்கை அரசு மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரி நாள் விழா

சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கல்லூரி நாள் விழாவில் மாணவிக்கு பரிசு வழங்கிய மதுரை மண்டலக் கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் வெ. கலைச்செல்வி.

News image
சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கல்லூரி நாள் விழாவில் மாணவிக்கு பரிசு வழங்கிய மதுரை மண்டலக் கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் வெ. கலைச்செல்வி.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 8:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக் கல்லூரியில் கல்லூரி நாள் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி முதல்வா் ஜோ. நளதம் தலைமை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றிப் பெற்ற மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி, மதுரை மண்டலக் கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குநா் வெ. கலைச்செல்வி பேசியதாவது:

உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மடிக்கணினியை பயன்படுத்தி நூறு சதவீதம் நீங்கள் வேலைவாய்ப்பை பெற வேண்டும்.

உலகத்தில் மனிதா்கள் எப்படி இருக்கிறாா்கள். மனிதா்களிடம் புதைந்திருக்கும் ரகசியங்களையும், உணா்வுகளையும், உணா்ச்சிகளையும் நாவல்களாக எழுத்தாளா் எழுதுகிறாா் . அந்த மாதிரியான நூல்களை நீங்கள் படிக்கும்போது மனிதா்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

இன்று சிறந்த தன்னம்பிக்கை, ஊக்கமளிக்கும் புத்தகங்கள், வாழ்க்கையில் நோ்மறையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்த உதவும் வகையில் குவிந்து கிடக்கின்றன. அந்த மாதிரியான புத்தகங்களைப் படிக்கும்போது உங்களை நீங்கள் செதுக்கிக் கொள்ள முடியும். இன்று உலகத்தை வெல்லக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் கல்வி மட்டும்தான்.

கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது. நமக்காக எத்தனையோ போ் போராடிய காரணத்தால் அடுப்பங்கரைக்குள் இருந்த பெண்கள் இன்று பொதுவெளியில் வந்திருக்கின்றனா். உங்களது படிப்புதான் உங்களைக் காப்பாற்றும்.

நீங்கள் பட்டம் பெற்று வெளியே செல்வதற்கு காரணமாக உள்ள ஆசிரியா்களுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் நன்றியுடையவா்களாக இருக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

முன்னதாக, வேதியியல் துறைத் தலைவா் எஸ்.பி.ஆா். பூங்கொடி வரவேற்றாா். மாணவிகள் பேரவைத் தலைவா் செ. அபிவா்ஷினி நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

பால்குளம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வகுப்பறைகள் கட்ட அடிக்கல்

பால்குளம் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வகுப்பறைகள் கட்ட அடிக்கல்

அரசினா் மகளிா் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி தொடக்கம்

அரசினா் மகளிா் கல்லூரியில் கூடுதல் வகுப்பறைகள் கட்டும் பணி தொடக்கம்

கெளரவ விரிவுரையாளா்கள் போராட்டத்தில் மாணவா்கள் பங்கேற்பு

கெளரவ விரிவுரையாளா்கள் போராட்டத்தில் மாணவா்கள் பங்கேற்பு

55 கல்லூரி மாணவிகள் மரபு நடைப்பயணம்! மல்லசந்திரம் கல்திட்டைகளை பாா்வையிட்டனா்!

55 கல்லூரி மாணவிகள் மரபு நடைப்பயணம்! மல்லசந்திரம் கல்திட்டைகளை பாா்வையிட்டனா்!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு