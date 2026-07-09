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சிவகங்கை

அரசு அலுவலா்கள் கிரிக்கெட் போட்டி

சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தின் சாா்பில், புதன்கிழமை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது.

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சிவகங்கையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் சங்க கிரிக்கெட் போட்டியைத் தொடங்கி வைத்த மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா்(பொது) விஜயகுமாா்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 5:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா்கள் சங்கத்தின் சாா்பில், புதன்கிழமை கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெற்றது.

சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்திலுள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டிக்கு சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் லூயிஸ் ஜோசப் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வளா்ச்சி) ரமேஷ்குமாா், நோ்முக உதவியாளா் (பொது) விஜயகுமாா் ஆகியோா் போட்டியைத் தொடங்கி வைத்தனா்.

இதில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் இரா. மாரி, மாவட்டச் செயலா் ஆா். ராதாகிருஷ்ணன், தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலா் பாண்டி, மாவட்டச் செயலா் நடராஜன், தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் பாண்டி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். சங்க உறுப்பினா்களைக் கொண்ட மூன்று அணிகள் பங்கேற்று விளையாடினா். இதில் ஸ்பாட்டன்ஸ் அணி முதலிடம் பெற்றது.

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