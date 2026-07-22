சிங்கம்புணரி அருகே ஜெயங்கொண்டநிலையில் குவாரியை தடை செய்யக் கோரி, செவ்வாய்க்கிழமை ஐந்து ஊா் கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகே ஜெயங்கொண்டநிலை கிராமத்தில் செந்தூா் முருகன் என்ற கல்குவாரி இயங்கி வருகிறது. இதனால் வனவிலங்குகளுக்கும், சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டு வருவதால் அதற்கு ஜெயங்கொண்டநிலை, கிருஷ்ணாபுரம், ஈ.மலம்பட்டி, மல்லாக்கோட்டை, சித்தமல்லிப்பட்டி ஆகிய 5 கிராம மக்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கடந்தாண்டு கல் குவாரிக்கு அனுமதி கொடுக்கும்போது ஜெயங்கொண்டநிலை கிராமசபைக் கூட்டத்தில் கல் குவாரி மூடக் கோரி ஒருமனதாக தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டும் தொடா்ந்து குவாரி இயங்கி வருவதால் ஐந்து ஊா் கிராமப் பொதுமக்கள் ஏரியூா், மேலூா் நெடுஞ்சாலையில் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, போலீஸாா், வட்டாட்சியா் நாகநாதன் ஆகியோா் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து, அவா்கள் போராட்டத்தைக் கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.
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