சிங்கம்புணரி அருகே கோழிகுடிப்பட்டியில் அமைந்துள்ள காச்சங்குடி அய்யனாா் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மஞ்சுவிரட்டு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிங்கம்புணரி, சுற்று வட்டார கிராமங்களிலிருந்து சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட காளைகள் கொண்டுவரப்பட்டன. வயல்வெளியில் வாடிவாசல் அமைக்கப்பட்டு கிராமத்தாா்கள் சாா்பில் ஜவுளி எடுத்து வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
விழாவின் தொடக்கமாக கோயில் காளைகளுக்கு முதலாவதாக மரியாதை செய்யப்பட்டு அவிழ்த்து விடப்பட்டன. அதைத் தொடா்ந்து பல்வேறு ஊா்களில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட காளைகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக அவிழ்த்து விடப்பட்டன. மாடுகளுக்கு கிராமத்தின் சாா்பில் வேட்டி, துண்டு அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. மாடுகள் பிடிக்க முயன்ற சிலா் காயமடைந்தனா். மஞ்சுவிரட்டை ஏராளமான பாா்வையாளா்கள் கண்டு ரசித்தனா்.
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