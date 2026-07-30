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சிவகங்கை

வடக்கு வாசல் செல்வி அம்மன் கோயில் ஆடிப் பொங்கல் விழா

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள அ.காளாப்பூா் வடக்குவாசல் செல்வி அம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத பௌா்ணமியையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை பெண்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனா்.

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சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள அ.காளாப்பூா் வடக்கு வாசல் செல்வி அம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத பெளா்ணமியையொட்டி, பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்திய பெண்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், சிங்கம்புணரி அருகேயுள்ள அ.காளாப்பூா் வடக்குவாசல் செல்வி அம்மன் கோயிலில் ஆடி மாத பௌா்ணமியையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை பெண்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனா்.

மேலும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கோழிகள், சேவல்கள், ஆட்டுக் கிடாய்கள் பலியிட்டும் நோ்த்திகடன் செலுத்தினா். இதுதவிர பெண்கள் கோயில் வளாகத்தில் மாவிளக்கு எடுத்தும், திருமணத் தடை நீங்கவும், குழந்தை பாக்கியம் வேண்டியும் மண் சட்டியில் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்தனா். இதையொட்டி, சிறப்பு அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த வடக்கு வாசல் செல்வி அம்மனுக்கு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு பக்தா்களுக்கு அருள் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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