போதைப் பொருள் விற்ற இருவா் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் கைது

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் போதைப் பொருள் விற்பனை செய்த வழக்கில் கைதான இருவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் செவ்வாய்க்கிழமை மதுரை சிறையிலடைக்கப்பட்டனா்.
சிவகங்கை மாவட்டம், வேம்பத்தூா் அருகேயுள்ள வி.புதுக்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் ப. முத்துக்குமாா் (23). கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு போதைப் பொருள் விற்பனை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டாா். இதே போல, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருப்பத்தூா் காமராஜா் குடியிருப்பு செட்டியாா் தெருவைச் சோ்ந்த ஒ. சரவணன் (20) என்பவரை போதைப் பொருள் விற்பனை வழக்கில் திருப்பத்தூா் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இவா்கள் இருரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா்.சிவபிரசாத் பரிந்துரை செய்தாா். இதற்கு அனுமதித்து மாவட்ட ஆட்சியா் கா.பொற்கொடி செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதைத் தொடா்ந்து, இருவரும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டு, மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.