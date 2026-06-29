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சிவகங்கை

மானாமதுரை - சென்னை பகல்நேர விரைவு ரயில் இயக்கக் கோரிக்கை

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ரயில் இயக்கக் கோரிக்கை... - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூன் 2026, 12:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையிலிருந்து சென்னை எழும்பூா் வரை தினசரி பகல்நேர விரைவு ரயில் இயக்க வேண்டுமென சிவகங்கை வட்ட ரயில் பயணிகள் நலச்சங்கம் வலியுறுத்தியது.

இது குறித்து சிவகங்கை வட்ட ரயில் பயணிகள் நலச் சங்கம், கிழக்கு கடற்கரை ரயில் பயணிகள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்ட மேலாளரிடம் அண்மையில் அளித்த கோரிக்கை மனு:

ராமேசுவரத்திலிருந்து கோயம்புத்தூா் வரை வாரம் ஒரு முறை இயக்கப்பட்டு வரும் ரயிலை தினசரி இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். திருவாரூரில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை வரை இயங்கி வரும் மெமு ரயில் பட்டுக்கோட்டையில் 7 மணி நேரம் நிற்கிறது.

அதை மானாமதுரை ஜங்சன் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். மானாமதுரையிலிருந்து சென்னை எழும்பூருக்கு புதிதாக பகல் நேர விரைவு ரயில் இயக்க வேண்டுமென அதில் தெரிவித்துள்ளனா்.

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