இரட்டைக் கொலை: 5 போ் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது

இரட்டைக் கொலை: 5 போ் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது
சிவகங்கை இரட்டை கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய 5 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
சிவகங்கை இரட்டை கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய 5 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
சிவகங்கை நகா் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பையூா் கொடிக்காடு கண்மாய் அருகே கடந்த செப். 16 அன்று நிகழ்ந்த இருவா் கொலை செய்யப்பட்டது தொடா்பாக, சிவகங்கை நகா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்றது. இந்த வழக்கில் இதுவரை 16 போ் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பாலமுருகன், சந்தோஷ்குமாா், சதீஷ்குமாா், காளீஸ்வரன், தனராஜ் ஆகிய ஐந்து பேரின் குற்றச்செயல்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அவா்களை குண்டா் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் தடுப்புக் காவலில் வைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா அறிவுறுத்தலின்படி, ஐந்து பேரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தடுப்புக் காவலில் வைக்க சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் உத்தரவிட்டாா்.
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