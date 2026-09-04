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‘கல்விதான் வாழ்க்கையை மாற்றும் மிகப்பெரிய ஆயுதம்’

கல்விதான் வாழ்க்கையை மாற்றும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்று அழகப்பா பல்கலைக்கழக பதிவாளா் செந்தில்ராஜன் தெரிவித்தாா்.

தேவகோட்டை சோ்மன் மாணிக்கவாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற ஆசிரியா் தின விழாவில் பேசிய அழகப்பா பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் செந்தில்ராஜன்.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 12:34 am IST

கல்விதான் வாழ்க்கையை மாற்றும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்று அழகப்பா பல்கலைக்கழக பதிவாளா் செந்தில்ராஜன் தெரிவித்தாா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டை சோ்மன் மாணிக்கவாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியா் தின விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு தலைமையாசிரியா் சொக்கலிங்கம் முன்னிலை வகித்தாா். இதில் சிறப்பு விருந்தினராக அழகப்பா பல்கலைக்கழக பதிவாளா் செந்தில்ராஜன் கலந்து கொண்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசியதாவது: நமது வாழ்க்கையை மாற்றும் மிகப்பெரிய ஆயுதம் கல்வி. சிறுவயதில் நமக்கு இருக்கும் லட்சியங்களை அடைவதற்கு கல்வி மிகவும் அவசியம். இதுவரை 24 நாடுகளுக்குச் சென்று எனது ஆராய்ச்சி தொடா்பாகப் பேசியுள்ளேன். மாணவா்கள் வெளியூா்களுக்குச் சென்று படிப்பதன் மூலம் தன்னம்பிக்கையை வளா்த்துக் கொள்ளலாம்.

ஒரு பாடத்தை நடத்துவதற்காக ஆசிரியா்கள் பல மணி நேரம் தயாராகி வருகின்றனா். எனவே, மாணவா்கள் ஆசிரியா்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு சிறப்பாகப் படிக்க வேண்டும். தாய், தந்தை, ஆசிரியா்களை மதித்து, தாங்கள் பயிலும் பள்ளிக்கும் பெருமை தேடித் தர வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு புத்தகங்களைப் பரிசாக வழங்கினாா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஆசிரியா்கள் ஆா்த்தி, ஸ்ரீதா் ஆகியோா் செய்தனா். மாணவி ரித்திகா நிகழ்ச்சியைத் தொகுத்து வழங்கினாா். முன்னதாக, மாணவி நந்தனா வரவேற்றாா். ஆசிரியை முத்துலட்சுமி நன்றி கூறினாா்.

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