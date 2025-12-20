தேனியில் இன்று புத்தகத் திருவிழா தொடக்கம்
தேனியில் மாவட்ட நிா்வாகம், பொது நூலகத் துறை சாா்பில், 4-ஆவது புத்தகத் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச.21) தொடங்கி வருகிற 28-ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
தேனி நாடாா் சரஸ்வதி ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் தலைமையில், ஊரக வளா்ச்சித் துறை அமைச்சா் இ.பெரியசாமி புத்தகத் திருவிழாவை தொடங்கிவைக்கிறாா்.
முன்னதாக, பிற்பகல் 2 மணிக்கு கலை பண்பாட்டுத் துறை சாா்பில் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. மாலை 6 மணிக்கு செந்தில் கணேஷ்-ராஜலட்சுமி குழுவினரின் கிராமிய இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
திங்கள்கிழமை (டிச.22) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் இலக்கிய அரங்கில் புலவா் மு.ராஜரத்தினம், எழுத்தாளா் கே.எஸ்.கே.நடராஜன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ‘வெல்லும் சொல்’ என்ற தலைப்பில் வழக்குரைஞா் மதிவதனி பேசுகிறாா்.
செவ்வாய்க்கிழமை (டிச.23) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் இலக்கிய அரங்கில் எழுத்தாளா்கள் மு.சுப்பிரமணியன், மு.முத்துவிஜயன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ‘அழியா அழகு’ என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளா் பாரதி கிருஷ்ணகுமாா் பேசுகிறாா். இதைத் தொடா்ந்து, ‘மாணவா்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டியது கல்வியிலா?, ஒழுக்கத்திலா?’ என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளா் ம.கவிக்கருப்பையா தலைமையில் பட்டிமன்றம் நடைபெறுகிறது.
புதன்கிழமை (டிச.24) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் சிந்தனை அரங்கில் கவிஞா் சோ.பரதன், எழுத்தாளா் நீலபாண்டியன் ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ‘மண்ணும் மக்களும்’ என்ற தலைப்பில் மதுக்கூா் ராமலிங்கம் பேசுகிறாா்.
வியாழக்கிழமை (டிச.25) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் சிந்தனை அரங்கில் எழுத்தாளா்கள் ச.ந.இளங்குமரன், அ.கற்பூரபூபதி ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ‘இரட்டை காப்பியங்கள்’ என்ற தலைப்பில் சென்னை மாநகராட்சி இணை ஆணையா்(சுகாதாரம்) வீ.ப.ஜெயசீலன் பேசுகிறாா்.
வெள்ளிக்கிழமை (டிச.26) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் சிந்தனை அரங்கில் கவிஞா்கள் க.சு.ஞானபாரதி, பெரு.பழனிச்சாமி ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ‘இயற்கையை வாசிப்போம்’ என்ற தலைப்பில் எழுத்தாளா் ஓசை காளிதாசன் பேசுகிறாா்.
சனிக்கிழமை (டிச.27) பிற்பகல் 4 மணிக்கு நடைபெறும் சிந்தனை அரங்கில் எழுத்தாளா்கள் தேனி சீருடையான், ரா.உமாராணி ஆகியோா் பேசுகின்றனா். மாலை 6 மணிக்கு ஐ.லியோனி தலைமையில் ‘மகிழ்வூட்டி வழிகாட்டுவது அன்றைய இலக்கியமா, இன்றைய இலக்கியமா’ என்ற தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நடைபெறுகிறது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிச.28) பிற்பகல் 4 மணிக்கு புத்தகத் திருவிழா நிறைவு நாள் நிகழ்சிகள் நடைபெறுகிறது. இதில் ஈரோடு மகேஷ் குழுவினரின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
டிச.22 முதல் 27-ஆம் தேதி வரை தினமும் காலை 11.30 முதல் மாலை 4 மணி வரை பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது.