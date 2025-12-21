வீரபாண்டி, கண்டமனூா், தாளையூத்து, செம்பட்டி பகுதிகளில் நாளை மின் தடை
தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி, கண்டமனூா், திண்டுக்கல் மாவட்டம், தாளையூத்து, செம்பட்டி பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (டிச. 23) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தேனி மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் வெ. சண்முகா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: வீரபாண்டி, கண்டமனூா் துணை மின் நிலையங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே, அன்றைய தினம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வீரபாண்டி, போடேந்திரபுரம், காமராஜபுரம், மாணிக்காபுரம், உப்புக்கோட்டை, டொம்புச்சேரி, பத்திரகாளிபுரம், உப்பாா்பட்டி, சடையால்பட்டி, கண்டமனூா், அம்பாசமுத்திரம், ஸ்ரீரங்கபுரம், தப்புக்குண்டு, கோவிந்தநகரம், வெங்கடாச்சலபுரம், எம். சுப்புலாபுரம், ஜி. உசிலம்பட்டி, சித்தாா்பட்டி, கணேசபுரம், ஜி. ராமலிங்கபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
தாழையூத்து பகுதிகளில்... பழனியை அடுத்த தாளையூத்து துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே தாளையூத்து, நரிக்கல்பட்டி, போதுப்பட்டி, குமாரபாளையம், வி.கே. மில்ஸ், முத்துநாயக்கன்பட்டி, லட்சலப்பட்டி, சித்திரைகுளம், வன்னியா்வலசு, சப்பளநாயக்கன்பட்டி, மொட்டனூத்து, அக்கரைப்பட்டி, நாகூா்பிரிவு, மிடாப்பாடி, சுக்கமநாயக்கன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சந்திரசேகரன் தெரிவித்தாா்.
செம்பட்டி பகுதிகளில்... திண்டுக்கல் மாவட்டம், செம்பட்டி துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. எனவே, செம்பட்டி, இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள், கோடாங்கிப்பட்டி, மொட்டம்பட்டி, காமலாபுரம், ராமராஜபுரம், பாளையங்கோட்டை, பிரவான்பட்டி, சேடப்பட்டி, ஆத்தூா், சித்தையன்கோட்டை, காமராஜா் நீா்த் தேக்கம், எஸ். பாறைப்பட்டி, வண்ணம்பட்டி, வீரக்கல், கசவனம்பட்டி, அஞ்சுகம் குடியிருப்பு, பாப்பனம்பட்டி, சமத்துவபுரம், பச்சமலையான்கோட்டை, நடுப்பட்டி, உத்தையகவுண்டன்பட்டி, அம்பாத்துரை ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என செம்பட்டி துணை மின் நிலைய உதவி செயற்பொறியாளா் லதா தெரிவித்தாா்.