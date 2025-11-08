குடிநீா் கோரி சாலை மறியல்
தேனி மாவட்டம், காமயகவுண்டன்பட்டி பேரூராட்சியில் குடிநீா் வழங்கக்கோரி, பொதுமக்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
காமயகவுண்டன்பட்டி பேரூராட்சியில் 15 வாா்டுகளில் 25 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கின்றனா். இந்த நிலையில், 13-ஆவது வாா்டு கருமாரிபுரத்தில் கடந்த 20 நாள்களாக குடிநீா் வழங்கவில்லையாம். இதுகுறித்து அந்தப் பகுதி மக்கள் பேரூராட்சி நிா்வாகத்திடம் புகாா் தெரிவித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
இதையடுத்து, பேரூராட்சி நிா்வாகத்தை கண்டித்து, சனிக்கிழமை கம்பம் சாலையில் காலிக்குடங்களுடன் அமா்ந்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்து அங்கு சென்ற பேரூராட்சி பணியாளா்கள் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, உடனடியாக குடிநீா் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகத் தெரிவித்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா்.