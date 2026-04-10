Dinamani
தேனி

இரு மொழிக் கொள்கையை உயிரைக் கொடுத்து காப்போம்: திருச்சி சிவா

போடியில் வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக துணைபொதுச் செயலா் திருச்சி சிவா.

போடியில் வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக துணைபொதுச் செயலா் திருச்சி சிவா.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 7:34 pm

தமிழகத்தில் இரு மொழிக் கொள்கையை உயிரைக் கொடுத்து காப்போம் என திமுக துணை பொதுச் செயலா் திருச்சி சிவா எம்.பி. பேசினாா்.

போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் முதல்வா் ஓ பன்னீா்செல்வத்தை ஆதரித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், திமுக துணை பொதுச் செயலருமான திருச்சி சிவா கலந்து கொண்ட பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் போடி திருவள்ளுவா் சிலை அருகே நடைபெற்றது. இதற்கு தேனி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தலைமை வகித்தாா். கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திருச்சி சிவா பேசியதாவது:

மத்திய அரசுடன் இணைந்து இஸ்லாமியா்களுக்கு பாதகம் செய்தவா் அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி. மாநிலங்களவையில் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா விவகாரத்தில், மத்திய அரசுக்கு ஆதரவாக அதிமுக உறுப்பினா்கள் 13 போ் வாக்களித்தனா். இதன்மூலம் அதிமுக இஸ்லாமியா்களுக்கு பாதகம் செய்துவிட்டது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரும்போது இந்த பிரச்னை பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும்.

ஏபிஜே அப்துல் கலாம், மயில்சாமி அண்ணாதுரை, நாராயணன், வீரமுத்துவேல் திருச்சி சங்கா் ஆகியோா் ஏவுகணைகளை விண்ணில் செலுத்தி உலகளவில் இந்தியாவுக்கு புகழ் தேத்டி தந்த தமிழா்கள். இவா்கள் அனைவரும் அரசு பள்ளியில் பயின்றவா்கள் தமிழ் வழி கல்வி பயின்றவா்கள். இவா்கள் அனைவருக்கும் இந்தியும் தெரியாது. சம்ஸ்கிருதமும் தெரியாது. தமிழ் மட்டும் தெரிந்த தமிழா்கள் இந்தியாவை உச்சியில் கொண்டு நிறுத்தினா். இதில் எதற்கு ஹிந்தியை திணிக்கிறீா்கள் என உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவிடம் கேட்டேன். இரு மொழிக் கொள்கை அண்ணா கொண்டு வந்தது. அதை நாங்கள் உயிரைக் கொடுத்துக் காப்போம் என்றாா் அவா்.

கூட்டத்தில் வேட்பாளா் ஓ.பன்னீா்செல்வம், தேனி வடக்கு மாவட்டச் செயலா் தங்க. தமிழ்ச்செல்வன், முன்னாள் மக்களவை உறுப்பினா் ஓ.ப.ரவீந்திரநாத், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.லட்சுமணன், போடி நகர திமுக செயலா் புருஷோத்தமன், முன்னாள் நகா்மன்ற தலைவா் வி.ஆா்.பழனிராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

மக்களுக்கான தேவையை அறிந்து திட்டத்தை செயல்படுத்தியது திமுக அரசு: திருச்சி சிவா

மக்களுக்கான தேவையை அறிந்து திட்டத்தை செயல்படுத்தியது திமுக அரசு: திருச்சி சிவா

கோபியில் தேநீா் போட்டுக் கொடுத்து திமுக வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

கோபியில் தேநீா் போட்டுக் கொடுத்து திமுக வேட்பாளா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு

தேர்தலுக்கிடையே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்: மத்திய அரசு மீது திருச்சி சிவா குற்றச்சாட்டு

தேர்தலுக்கிடையே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்: மத்திய அரசு மீது திருச்சி சிவா குற்றச்சாட்டு

குளிா்பானம் கொடுத்து வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா்

குளிா்பானம் கொடுத்து வாக்கு சேகரித்த திமுக வேட்பாளா்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

