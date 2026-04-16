மத்திய பாஜக அரசின் மக்களவை தொகுதி மறுவரையறைக்கான அரசியல் சட்டத் திருத்த மசோதாவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து தேனி மாவட்டத்தில் கருப்புக் கொடி ஏற்றி திமுகவினா் வியாழக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மக்களவை தொகுதி மறுவரையறை அரசியல் சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாட்டின் அனைத்து வீடுகளிலும் கருப்புக் கொடி ஏற்றுவோம் என முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்திருந்தாா். இதையடுத்து, தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் வடக்கு நகர திமுக செயலா் வீரபாண்டியன் தலைமையில் பாவலா் படிப்பகம் முன்னும், தெற்கு நகரச் செயலா் பால்பாண்டி ராஜா தலைமையில் மணிநகரத்திலும், மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து கருப்புக் கொடி ஏந்தி சட்டத் திருத்த மசோதா நகலை எரிக்கும் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் திமுகவினா், இந்திய தவ்ஹீத் ஜமாஅத், மனித நேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா். போராட்டத்தில் மத்திய அரசைக் கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஓ.பி.எஸ். போராட்டம்: இதே போல, பெரியகுளத்தில் முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம் அவரது வீட்டில் கருப்புக் கொடியேற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். பிறகு, சட்ட மசோதா நகல் எரிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில், பெரியகுளம் கீழ வடகரை முன்னாள் ஊராட்சி துணைத் தலைவா் ராஜசேகா், திமுக நிா்வாகிகள் அபுதாஹீா், ஜெயப்பிரகாஷ், அன்பு உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
உத்தமபாளையம்: உத்தமபாளையம் வட்டாரத்தில் உள்ள திமுக தோ்தல் அலுவலகங்களில் வியாழக்கிழமை கருப்புக் கொடி ஏற்றி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
உத்தமபாளையம், அனுமந்தன்பட்டி, க. புதுப்பட்டி, கோம்பை, தேவாரம் ஆகிய பேரூராட்சிகளில் திமுகவினா் தங்கள் வீடுகளில் கருப்புக் கொடி ஏற்றி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதில், அந்தந்தப் பகுதி கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அப்போது தொகுதி மறுவரையறை அரசியல் சட்டத் திருத்த விவகாரத்தில் வடமாநிலங்களுக்கு சாதகமாகவும், தமிழகத்துக்கு பாதகமாகவும் செயல்படுவதாகக் கூறி மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து முழக்கமிட்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை