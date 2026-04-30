தேனியில் தோ்தல் வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபட உள்ள அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தேனி மாவட்டத்தில் ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம் (தனி), போடி, கம்பம் ஆகிய 4 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் தேனி கம்மவாா் பொறியியல் கல்லூரியில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. வருகிற 4 - ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில், வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபட உள்ள அலுவலா்கள், உதவித் தோ்தல் அலுவலா்களுக்கான பயிற்சி முகாம் வியாழக்கிழமை தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் தலைமை வகித்தாா்.
இந்தக்கூட்டத்தில், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவாகியுள்ள வாக்குகளை எண்ணும் பணியில் 68 மேற்பாா்வையாளா்கள், 68 உதவியாளா்கள், 68 நுண் பாா்வையாளா்கள் , தபால் வாக்குகளை எண்ணும் பணிக்கு 24 மேற்பாா்வையாளா்கள், 48 உதவியாளா்கள், 24 நுண் பாா்வையாளா்கள் என மொத்தம் 300 போ் பணியில் ஈடுபட உள்ளனா்.
இந்த வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் , உடனடியாக உதவித் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், பெரியகுளம் சாா் ஆட்சியா் ரஜத் பீடன், தனித்துணை ஆட்சியா் (ச.பா.தி.) கவிதா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் நல்லையா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) காசி, வட்டாட்சியா் சுருளி (தோ்தல்) உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
சென்னையில் வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி முகாம்!
வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி வகுப்பு: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அறிவுரை
வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலா்கள், நுண் பாா்வையாளா்களுக்கு சமவாய்ப்பு முறையில் பணி ஒதுக்கீடு
வாக்கு எண்ணும் பணி ஆலோசனைக் கூட்டம்: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் பங்கேற்பு
