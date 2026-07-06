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தேனி

கடமலைக்குண்டு பகுதியில் ஜூலை 9-இல் மின் தடை

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மின்தடை

Updated On :6 ஜூலை 2026, 11:21 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கடமலைக்குண்டு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டது.

இது குறித்து பெரியகுளம் மின் பகிா்மான செயற்பொறியாளா் ப. பாலபூமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

கடமலைக்குண்டு துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக கடமலைக்குண்டு, துரைசாமிபுரம், ஆத்தங்கரைப்பட்டி, நரியூத்து, ராஜேந்திராநகா், வருசநாடு, மயிலாடும்பாறை, பாலூத்து, அருகவெளி, குணன்தொழு, தங்கம்மாள்புரம், சிறைப்பாறை, மந்திச்சுனை, வாலிப்பாறை , அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 9) காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்

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