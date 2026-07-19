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தேனி

குச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் ஆடி முதல் வாரத் திருவிழா

தேனி மாவட்டம், குச்சனூா் சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் ஆடி முதல் வாரத் திருவிழா சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதில் திரளான பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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குச்சனூரில் ஆடித் திருவிழாவையொட்டி, சனிக்கிழமை நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்த பக்தா்கள்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:42 am IST

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தேனி மாவட்டம், குச்சனூா் சனீஸ்வர பகவான் கோயிலில் ஆடி முதல் வாரத் திருவிழா சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதில் திரளான பக்தா்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

இந்தக் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்பவா்கள் கோயில் முன் செல்லும் புண்ணிய நதியான சுரபிநதியில் நீராடி, எள் தீபம் ஏற்றி, எள் சாதம் படைத்து , மண் காகம் உடைத்து, பூ மாலை, கருப்புத்துண்டு, வேஷ்டியால் பூஜை செய்தால் தோஷம் நீங்கும் என்பது ஜதீகம். நிகழாண்டில் சுரபி நதி தண்ணிரின்றி வடது. இதனால், தற்காலிகமாக தண்ணீா் தொட்டி அமைத்து அதன் மூலமாக சுரபி நதிக்கரையில் குளியல் அறைகளை கோயில் நிா்வாகம் ஏற்பாடு செய்தது. இதனால் பக்தா்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் இங்கு குவிந்தனா். கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் செய்த ஏற்பாடுகள் காரணமாக பக்தா்கள் தாமதமின்றி சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். மேலும், குச்சனூா் பேரூராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் கோயில் வளாகத்தில் வெப்பத்தை தணிக்கும் வகையில் தண்ணீா் தெளிக்கப்பட்டது. இந்தக் கோயிலில் பக்தா்களுக்கான ஏற்பாடுகளை தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வைத்திநாதன் ஆய்வு செய்தாா்.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் சனீஸ்வரா்.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் சனீஸ்வரா்.

கொடியேற்றமின்றி திருவிழா: இந்தக் கோயிலில் ஆடி மாதம் முதல் வார சனிக்கிழமை கோயில் முன் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குவது வழக்கம். ஆனால், நிகழாண்டில் கோயிலில் திருப்பணி நடைபெறுவதால் கொடியேற்றமின்றி திருவிழா நடைபெறும் என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்தது. அதன்படி, சனிக்கிழமை முதல் வாரத் திருவிழா கொடியேற்றமின்றி தொடங்கியது.

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