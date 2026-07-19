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தேனி

டிராக்டரிலிருந்து தவறி விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

தேனி அல்லிநகரத்தில் டிராக்டரிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்த பெண் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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Updated On :19 ஜூலை 2026, 12:35 am IST

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தேனி அல்லிநகரத்தில் டிராக்டரிலிருந்து தவறி கீழே விழுந்த பெண் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், அய்யம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த வடிவேல் மனைவி லதா (41). இந்தத் தம்பதி கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனா். இந்த நிலையில், லதா தேனியில் உள்ள தினேஷ் என்பவருடன் தென்னை மட்டை கட்டும் வேலை செய்து வருகிறாா்.

இவா், தினேசுடன் தென்னை மட்டை ஏற்றுவதற்காக டிராக்டரில் வெள்ளிக்கிழமை சென்றாா். அல்லிநகரம் அருகே செல்லும் போது டிராக்டரிலிருந்து நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்ததில், டிராக்டரின் பின்பக்க சக்கரம் ஏறியதில் லதா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து அல்லிநகரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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