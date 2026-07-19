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தேனி

மரத்திலிருந்து தவறி விழுந்த கூலித் தொழிலாளி பலி

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பலி

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பம் அருகே கருநாக்கமுத்தன்பட்டியில் சனிக்கிழமை மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்ததில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.

கருநாக்கமுத்தன்பட்டியில், அரசமரத் தெருவைச் சோ்ந்த சிவனாண்டி மகன் இரட்டைச் செல்வம் (45) கூலித் தொழிலாளி. இவா், சனிக்கிழமை மாலை கால்நடைகளுடன் மேய்ச்சலுக்குச் சென்றாராம். அப்போது, அங்குள்ள தனியாா் தோட்டத்திலிருந்த பலா மரத்தில் ஏறியபோது அதிலிருந்து கீழே விழுந்ததில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இவருக்கு , மனைவி, இரு குழந்தைகள் உள்ளனா்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் ராயப்பன்பட்டிபோலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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