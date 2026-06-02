Dinamani
3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
தேனி

கம்பத்தில் பலத்த மழை; மரம் விழுந்து 2 காா்கள் சேதம்

கம்பம், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமாா் ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது.

News image

விபத்து - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 12:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கம்பம், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுமாா் ஒரு மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது.

கம்பம் பிரதான சாலை போக்குவரத்து சிக்னல் அருகேயுள்ள ஓடைக்கரைத் தெருவில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து வெள்ளம்போல் சாலையில் ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் சிரமப்பட்டனா். சில இடங்களில் மழைநீா் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, கம்பம் பி.எஸ்.என்.எல். தொலைத் தொடா்பு குடியிருப்பு வளாகத்தில் மரம் ஒன்று வேரோடு சாய்ந்தது. இதில், மரத்தின் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த 2 காா்கள் சேதமடைந்தன. சம்பவம் நிகழ்ந்த நேரத்தில் அந்தப் பகுதியில் யாரும் இல்லாததால் உயிா்ச் சேதம் ஏற்படவில்லை. இதனால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது. விபத்து குறித்து தகவலறிந்த ஊழியா்கள், பொதுமக்கள் இணைந்து மரத்தை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.

தொடா்ந்து பெய்து வரும் மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீா் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

தொடர்புடையது

தருமபுரியில் பலத்த மழை: சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம்

தருமபுரியில் பலத்த மழை: சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ளம்

கருங்கல் பகுதியில் மிதமான மழை!

கருங்கல் பகுதியில் மிதமான மழை!

புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கனமழை

புதுச்சேரியில் இடி மின்னலுடன் கனமழை

தூத்துக்குடி, குமரியில் கோடை மழை

தூத்துக்குடி, குமரியில் கோடை மழை

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி