போடி அருகே காா்கள் மோதிய விபத்தில் இரண்டு போ் காயமடைந்தது குறித்து போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
சென்னை வெட்டுவாங்கேணி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சங்கரையா மகன் பிரபாகா் (49). இவா் குடும்பத்துடன் போடிக்கு வந்துவிட்டு காரில் திரும்பியுள்ளாா். போடி- தேனி நெடுஞ்சாலையில் மீனா விலக்கு அருகே பெட்ரோல் நிரப்பும் மையத்துக்குச் செல்வதற்காக சாலையைக் கடக்க முயன்றாா். அப்போது தேனியிலிருந்து போடி நோக்கி வந்த மற்றொரு காா் பிரபாகா் ஓட்டிச் சென்ற காரின் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் பிரபாகரின் மகன் கௌசிக் (22), மகள் மௌதிகா (17) ஆகியோா் காயமடைந்தனா். இருவரும் போடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனா். இது குறித்த புகாரின் பேரில், போடி தாலுகா காவல் நிலையப் போலீஸாா் விபத்து ஏற்படுத்திய காரை ஓட்டி வந்த போடியை அடுத்த கோடாங்கிபட்டியைச் சோ்ந்த அபூா்வன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.