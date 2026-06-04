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தேனி

காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

தேனி மாவட்ட அல்லிநகரம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் புதன்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

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Updated On :4 ஜூன் 2026, 4:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்ட அல்லிநகரம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் புதன்கிழமை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம், பட்டிவீரன்பட்டி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளராக பி.ராமபாண்டியன் பணியாற்றி வந்தாா். இவா் கடந்த மே 26-ஆம் தேதி தேனி மாவட்டம் அல்லிநகரம் காவல் நிலையத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். ஆனால், அவா் பணியில் சேராமல் இடைக்கால விடுப்பில் இருந்து வந்தாா். இதனிடையே, கடந்த மே 30-ஆம் தேதி ஆண்டிபட்டியில் ஏற்பட்ட மோதல் தொடா்பாக ராமபாண்டியன் மீது ஆண்டிபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். இந்த நிலையில், ராமபாண்டியனை தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சினேஹப்ரியா பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டாா்.

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