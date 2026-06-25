தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக கம்பம் சாமுவேல் பிரவீன் கெளதம் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
தேனி மாவட்டத்தில் காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணிபுரிந்த சினேஹ பிரியா மயிலாடுதுறைக்கு பணயிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து, திருப்பூா் மாநகா் வடக்கு காவல் துணை ஆணையராகப் பணியாற்றிய கம்பம் சாமுவேல் பிரவீன் கெளதம் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டாா்.
இந்த நிலையில், தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக கம்பம் சாமுவேல் பிரவீன் கெளதம் பெறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
ஆாந்திர மாநிலம், மேற்கு கோதாவரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இவா் கடந்த 28.12.2020-இல் இந்திய காவல் பணிக்கு (ஐபிஎஸ்) தோ்வாகி, கன்னியாகுமரி மாவட்டம், குளச்சல் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராகப் பணியில் சோ்ந்தாா். பின்னா், திருப்பூா் மாநகா் வடக்கு காவல் துணை ஆணையராகப் பணிபுரிந்தாா்.
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