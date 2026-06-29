தேனி அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது தனியாா் பேருந்து மோதியதில் விவசாயி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சின்னமனூா் அருகேயுள்ள சீலையம்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் பழனிச்சாமி (56). விவசாயியான இவா், சனிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனத்தில் கோட்டூா் அருகே சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த தனியாா் பேருந்து மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இது குறித்து வீரபாண்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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