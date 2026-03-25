கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் ஏப்.1-இல் தொடக்கம்
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், தேனி மாவட்டத்தின் சாா்பில் கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் வருகிற ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி தொடங்கி 14-ஆம் தேதி வரை 5 கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத் சிங் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம், தேனி மாவட்டத்தின் சாா்பில், கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் வருகிற ஏப்ரல் 1-ஆம் தேதி தொடங்கி 14-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. நீச்சல் கற்றுக்கொடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ், இந்தப் பயிற்சி 5 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது.
இந்தப் பயிற்சிக்கு 12 நாள்கள் கட்டணமாக ரூ.1,200 (வரி தனி) வசூலிக்கப்படும். மேலும், விவரங்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் - 04546 253090, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் - 74017 03505, நீச்சல் பயிற்றுநா் - 83005 10764 ஆகிய கைப்பேசி எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.
