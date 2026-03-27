கமலாகுருகுலம் மழலையா் தொடக்கப்பள்ளி ஆண்டு விழா
Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:08 pm
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் வடகரை கமலாகுருகுலம் மழலையா் தொடக்கப்பள்ளி ஆண்டு விழா, பட்டமளிப்பு விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு பள்ளி முதல்வா் சுகன்யா தலைமை வகித்தாா். தாளாளா் சந்திரசேகரன் முன்னிலை வகித்தாா். கவிஞா் மீ.ராமகுரு, எழுத்தாளா் நீல பாண்டியன், கல்வியாளா் தங்கபாலன் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசினா். அதிக மதிப்பெண் பெற்ற, போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. முன்னதாக மாணவ, மாணவிகளின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
