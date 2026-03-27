மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்றவா் கைது
கம்பத்தில் மதுப் புட்டிகளை பதுக்கி விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
கோப்புப் படம்
Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:35 pm
கம்பம் நெல்லுக்குத்தி புளிமரம் தெருவில் , மின்சார வாரியம் அலுவலகச் சாலையில் வியாழக்கிழமை இரவு ரோந்து சென்ற போலீஸாா் , டாஸ்மாக் கடை அருகே விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருந்த
28 மதுப் புட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா். இதுகுறித்து கம்பம் தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து காளியப்பனை(38) கைது செய்தனா்.
