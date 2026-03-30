தொழிலாளி அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:40 pm

தேனி மாவட்டம், சின்னமனூா் அருகே எரசக்கநாயக்கனூரில் கூலித் தொழிலாளி அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டாா்.

எரசக்கநாயக்கனூா் கிழக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த செல்லத்துரை மகன் சூா்யா(35). கூலித்தொழிலாளியான இவா், அங்குள்ள பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில் உள்ள தேநீா்க் கடையில் திங்கள்கிழமை நின்று கொண்டிருந்தாரம். அப்போது, அங்கு வந்த இருவா் சூா்யாவை அரிவாளால் வெட்டி விட்டுத் தப்பியோடிவிட்டனராம்.

தகவலறிந்து வந்த சின்னமனூா் போலீஸாா் சூா்யாவின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.

இதுகுறித்து சின்னமனூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, இதுதொடா்பாக இருவரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

