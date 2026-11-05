தேனியில் ஆங்கிலத்தில் ஊா்ப் பெயா்: தமிழாா்வா்லா்கள் வேதனை
தேனியில் நகராட்சி நிா்வாகம் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய ஊா்ப் பெயரை தமிழில் மாற்ற வேண்டுமென தமிழாா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
தேனி மதுரை சாலை பங்களாமேட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள பெயா்ப்பலகை.
தேனியில் நகராட்சி நிா்வாகம் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய ஊா்ப் பெயரை தமிழில் மாற்ற வேண்டுமென தமிழாா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு அமைப்புகள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகையில் தமிழ் மொழிக்கு முதலிடம் அளிக்க வேண்டுமென தமிழக அரசு கட்டாய அரசாணை வெளியிட்டது. இந்த நிலையில், தேனி, கம்பம் நகராட்சி நிா்வாகங்கள் ஊரின் பெயரை ஆங்கலத்தில் எழுதி வைத்துள்ளனா். இந்தப் பெயா்ப் பலகையில் தமிழ் ஊா்ப் பெயா் இடம் பெறச் செய்ய வேண்டுமென ஒட்டுமொத்த தமிழ் அமைப்புகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதுகுறித்து வையைத் தமிழ்ச் சங்கம் நிறுவனா் இளங்குமரன் கூறியதாவது :
தேனி மாவட்டத்தில் வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகை தமிழாக இருக்க வேண்டும். எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் என்பது நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அலுவலகக் கோப்புகளை தமிழே ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று தொடா்ச்சியாக பரப்புரை செய்து வருகிறோம். இந்த நிலையில், தேனியிலிருந்து மதுரை செல்லும் முதன்மைச் சாலையில் நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் தமிழில் பாதி ஆங்கிலத்தில் ஊா் பெயா் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதேபோல கம்பத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தேனி மாவட்ட தமிழ் வளா்ச்சித் துறை , உதவி இயக்குநா் தலையிட்டு இந்த எழுத்துக்களை தமிழில் மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தேனி தமிழ் வளா்ச்சித் துறை அலுவலா் பாப்பா லட்சுமி கூறியதாவது :
தேனி நகரின் மையத்தில் உள்ள பெயா்ப் பலகையில் ஆங்கில எழுத்தில் உள்ளது என இணையதளம் மூலம் புகாா் வந்தது. இதுகுறித்து அலுவலா்களுக்கு புகாா் அளித்துள்ளோம். விரைவில் தமிழில் பெயா் மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.