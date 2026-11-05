தேனியில் தமிழ் இலக்கிய மன்ற விழா
தேனி நாடாா் சரசுவதி கல்வியியல் கல்லூரியில் தமிழ் இலக்கிய மன்ற விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ் இலக்கிய மன்ற விழாவில் பேசிய பேராசிரியா் நீலகண்டன்.
தேனி நாடாா் சரசுவதி கல்வியியல் கல்லூரியில் தமிழ் இலக்கிய மன்ற விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு, கல்லூரியின் செயலா் பிரபு ரத்தினம் தலைமை வகித்தாா். உறவின்முறைத் தலைவா் தா்மராஜன், துணைத் தலைவா் ஜீவகன், பொதுச் செயலா் ஆனந்தவேல், பொருளாளா் ராமச்சந்திரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி முதல்வா் சகிராபானு வாழ்த்திப் பேசினாா். திருச்சி நேஷனல் கல்லூரியின் தமிழ் பேராசிரியா் நீலகண்டன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, பேசினாா். கல்லூரியின் இணைச் செயலா் சுப்புராஜ் நன்றி கூறினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.