லாரி தீப்பிடித்து எரிந்த வழக்கு: தனியாா் தோட்டத்திலிருந்து 31 ஏலக்காய் மூட்டைகள் மீட்பு
உசிலம்பட்டி அருகே ஏலக்காய் லாரியில் தீப்பிடித்த வழக்கில், தனியாா் தோட்டத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 31 ஏலக்காய் மூட்டைகளை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை மீட்டனா்.
கோப்புப்படம்.
மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி அருகே ஏலக்காய் லாரியில் தீப்பிடித்த வழக்கில், தனியாா் தோட்டத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 31 ஏலக்காய் மூட்டைகளை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை மீட்டனா். இதுதொடா்பாக இருவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தேனி மாவட்டம், தேவாரம் அருகேயுள்ள அழகா்நாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் பாலகிருஷ்ணன் (41). லாரி ஓட்டுநரான இவா், கடந்த 3-ஆம் தேதி தேவாரத்திலிருந்து சுமாா் ரூ. 3 கோடி மதிப்பிலான ஏலக்காய் மூட்டைகளை லாரியில் ஏற்றிக் கொண்டு மதுரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாா். உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள வாலாந்தூா் பகுதியில் வந்த போது, லாரியில் தீப்பிடித்து ஏலக்காய் மூட்டைகள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
இந்த வழக்கு தொடா்பாக செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு முன்னிலையான லாரி ஓட்டுநா் பாலகிருஷ்ணன் அங்கு தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீஸாா் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தீ விபத்து நிகழ்ந்த லாரியில் தனியாா் ஏலக்காய் நிறுவனத்தினா் சோதனையிட்டனா். அப்போது, தீயில் கருகியது நிலக்கடலை மூட்டைகள் என்பது தெரியவந்தது. மேலும், தீயில் எரிந்ததாகக் கூறப்பட்ட ஏலக்காய் மூட்டைகள் லாரி ஓட்டுநா் பாலகிருஷ்ணனின் நண்பா்களிடம் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதைத்தொடா்ந்து, மதுரை கூடுதல் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் சந்திரகுமாா் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை தேனி மாவட்டம், தேவாரம் அருகே அழகா்நாயக்கன்பட்டியில் உள்ள அன்பழகன் தோட்டத்தில் சோதனை நடத்தி, அங்கு பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த 31 ஏலக்காய் மூட்டைகளை மீட்டனா். இதுதொடா்பாக அன்பழகன் உள்பட இருவரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
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