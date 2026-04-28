Dinamani
நாகப்பட்டினம்

உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

News image

பணியிடை நீக்கம் - மாதிரிப் படம்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் பணி நேரத்தில் கைப்பேசியில் ஆபாச விடியோ பாா்த்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் அண்மையில் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டாா்.

திருச்சி காந்தி மாா்க்கெட் காவல் நிலையத்தில் காவல் உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்தவா் செந்தாமரைக்கண்ணன் (50). இவா், கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி பணியில் இருந்தபோது கைப்பேசியில் ஆபாச விடியோ பாா்த்துள்ளாா். மேலும், அந்த ஆபாச விடியோவை அலுவலக் குழுவிலும் பகிா்ந்துள்ளாா்.

இந்த தகவல் மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந.காமினிக்கு தெரியவந்ததையடுத்து, பணி நேரத்தில் ஆபாச விடியோ பாா்த்தது மட்டுமல்லாது, அதை அலுவலகக் குழுவிலும் பகிா்ந்த காவல் உதவி ஆய்வாளா் செந்தமரைக்கண்ணனை கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி பணியிடை நீக்கம் செய்து மாநகரக் காவல் ஆணையா் உத்தரவிட்டாா்.

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: காவலா் பணியிடை நீக்கம்

ஆலங்குளம் துப்பாக்கிச் சூடு: 3 போலீஸாா் மீது வழக்கு

ராசிபுரம் நகராட்சி உதவி பொறியாளா் பணியிடை நீக்கம்

பாலியல் புகாரில் சிக்கிய கமாண்டண்ட்டுக்கு உடந்தையாக செயல்பட்டதாக பெண் எஸ்ஐ பணியிடை நீக்கம்

