நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில், காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.எஸ். பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், காவல் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு விபத்து வழக்கு குறித்த சிறப்பு பயிற்சி மற்றும் செய்முறை பயிற்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏற்கெனவே நடைபெற்ற பல்வேறு விபத்து வழக்குகளின் புலன் விசாரணை குறித்தும், அதில் பின்பற்றபட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்தும் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, செய்முறை பயிற்சியில் வெவ்வேறு விபத்து வழக்குகள் பயிற்சிக்காக வழங்கப்பட்டு, அதுகுறித்து முழுவதுமாக புலன் விசாரணையை முடித்து புலன் விசாரணை அதிகாரிகள் சமா்பித்தனா்.
தொடா்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அனைத்து விதமான வழக்குகளுக்கும் தனித்தனியாக செய்முறை பயிற்சியுடன் கூடிய வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்றாா்.
டிரெண்டிங்
போலீஸாருக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு
காவல்துறையினருக்கு புலன் விசாரணை செயல்விளக்கப் பயிற்சி
நாகையில் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி!
பெரம்பலூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனு விசாரணை சிறப்பு முகாம்
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...