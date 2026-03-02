Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
நாகப்பட்டினம்

புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி

நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில், காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.எஸ். பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில்,

News image
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:46 pm

Syndication

நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில், காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.எஸ். பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், காவல் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு விபத்து வழக்கு குறித்த சிறப்பு பயிற்சி மற்றும் செய்முறை பயிற்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

ஏற்கெனவே நடைபெற்ற பல்வேறு விபத்து வழக்குகளின் புலன் விசாரணை குறித்தும், அதில் பின்பற்றபட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் நிலையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்தும் பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. தொடா்ந்து, செய்முறை பயிற்சியில் வெவ்வேறு விபத்து வழக்குகள் பயிற்சிக்காக வழங்கப்பட்டு, அதுகுறித்து முழுவதுமாக புலன் விசாரணையை முடித்து புலன் விசாரணை அதிகாரிகள் சமா்பித்தனா்.

தொடா்ந்து, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அனைத்து விதமான வழக்குகளுக்கும் தனித்தனியாக செய்முறை பயிற்சியுடன் கூடிய வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

போலீஸாருக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு

போலீஸாருக்கு எஸ்.பி. பாராட்டு

காவல்துறையினருக்கு புலன் விசாரணை செயல்விளக்கப் பயிற்சி

காவல்துறையினருக்கு புலன் விசாரணை செயல்விளக்கப் பயிற்சி

நாகையில் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி!

நாகையில் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு சிறப்பு பயிற்சி!

பெரம்பலூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனு விசாரணை சிறப்பு முகாம்

பெரம்பலூா் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் மனு விசாரணை சிறப்பு முகாம்

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

38 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு