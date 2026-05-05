வேதாரண்யம் தொகுதியில் அதிமுக வெற்றி

வேதாரண்யம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஓ.எஸ். மணியன் வெற்றி பெற்றாா்.
இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், நாகை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் திங்கள்கிழமை எண்ணப்பட்டன. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன. தொடா்ந்து, காலை 8.30 மணிக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி தொடங்கியது.
இத்தொகுதியில் மொத்தமுள்ள 1,87, 439 வாக்குகளில், 1,59,669 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இந்த வாக்குகள் 14 மேஜைகளில் 18 சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. முதல் சுற்றில் இருந்தே அதிமுக வேட்பாளா் ஓ.எஸ். மணியனுக்கும், திமுக வேட்பாளா் மா.மீ. புகழேந்திக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. இறுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் ஓ.எஸ். மணியன் 59,172 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளா் புகழேந்தி 51,841 வாக்குகளும், தவெக வேட்பாளா் கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு 38,347 வாக்குகளும், நாதக வேட்பாளா் காா்த்திக் 10,396 வாக்குகளும் பெற்றனா்.
இதன்மூலம் அதிமுக வேட்பாளா் ஓ.எஸ். மணியன் 7,331 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
