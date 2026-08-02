Dinamani
டைமெக்ஸ் நிகர லாபம் 70.55% உயர்வு!5 ஆண்டுகளில் 9,000 புகார்களைப் பெற்ற தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணையம்! மேக்கேதாட்டு திட்டமே நிரந்தரத் தீர்வு: கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு காவிரி முக்கியம் இல்லை: மாணிக்கம் தாகூர் 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு பொள்ளாச்சி அருகே கார் விபத்தில் 5 பேர் பலி! நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராடிய மாணவர்கள் மீதான வழக்குகள் ரத்து: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
காரைக்கால்

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் விளையாட்டுப் பள்ளி அமைக்க முதல்வரிடம் வலியுறுத்தல்

News image

புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமி. - கோப்புப் படம்

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 10:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் விடுதியுடன் கூடிய விளையாட்டுப் பள்ளி அமைக்க வேண்டும் என புதுவை முதல்வரிடம் காரைக்கால் தெற்குத் தொகுதி எம்எல்ஏ ஏ.எம்.எச். நாஜிம் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமியை அவா் சனிக்கிழமை சந்தித்து அளித்த கடித விவரம் :

காரைக்கால்மாவட்டத்தில் என்ஐடி, ஜிப்மா், விநாயகா மிஷன்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி, அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, வேளாண் கல்லூரி உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

இம்மாவட்ட இளைஞா்கள் விளையாட்டுத் துறையிலும் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்த விரும்புகின்றனா். கடந்த சில ஆண்டுகளில், பள்ளி, மாவட்ட, மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில், குறிப்பாக தடகளம், கைப்பந்து, கால்பந்து மற்றும் பேட்மின்டன் போன்ற விளையாட்டுகளில் காரைக்கால் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் மற்றும் இளம் வீரா்கள் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்து வருகின்றனா். இங்கு முறையான தங்கும் வசதியுடன் கூடிய விளையாட்டுப் பள்ளி இல்லாததால், மாணவா்கள் மற்றும் இளம் வீரா்களுக்கு உரிய பயிற்சி கிடைப்பதில்லை.

எனவே காரைக்கால் மாவட்டத்தில் விடுதியுடன் கூடியதாக ஒரு விளையாட்டுப் பள்ளி அமைக்கப்பட்டால் மாணவா்கள் பெரிதும் மகிழ்ச்சியடைவாா்கள்.

திறமையான வீரா்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிதல், கட்டமைக்கப்பட்ட தொழில்முறை பயிற்சி, சத்தான உணவு, பாதுகாப்பான தங்குமிடம் மற்றும் மாணவா்களின் முழுமையான வளா்ச்சி ஆகியவை இதன்மூலம் உறுதி செய்யப்படும்.

எனவே காரைக்கால் மாவட்டத்தில் அரசு சாா்பில் விளையாட்டுப் பள்ளியை அமைக்க தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்கான நிதியை விரைவில் தாக்கல் செய்யும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்க வேண்டும் என அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டேக்வாண்டோ போட்டி: விஜயராமபுரம் பள்ளி மாணவா்கள் முதலிடம்

டேக்வாண்டோ போட்டி: விஜயராமபுரம் பள்ளி மாணவா்கள் முதலிடம்

‘நீட்’ தோ்வு: அரசுப் பள்ளிகளில் 12% மாணவா்களே தோ்ச்சி

‘நீட்’ தோ்வு: அரசுப் பள்ளிகளில் 12% மாணவா்களே தோ்ச்சி

வெற்றி நடை திட்டத்தின் மூலம் 294 போ் ராணுவத்துக்கு தோ்வு

வெற்றி நடை திட்டத்தின் மூலம் 294 போ் ராணுவத்துக்கு தோ்வு

கந்திலி அரசுக் கல்லூரியில் ஆட்சியா் ஆய்வு

கந்திலி அரசுக் கல்லூரியில் ஆட்சியா் ஆய்வு

விடியோக்கள்

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மேகதாது விவகாரத்தில் நமக்கு இருக்கும் ஒரே தீர்வு உச்ச நீதிமன்றம்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்