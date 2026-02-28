திருநள்ளாறு கோயில் சனிப்பெயா்ச்சி விழா, மாா்ச் 1-ஆம் தேதி தொடங்கும் ஜோதிடா் மாநாட்டுக்கு கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் புதுவை துணை நிலை ஆளுநருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
திருநள்ளாறு ஸ்ரீ தா்பாரண்யேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் மாா்ச் 6-ஆம் தேதி சனிப்பெயா்ச்சி விழா நடைபெறவுள்ளது.
சனிப்பெயா்ச்சியை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக மாா்ச் 1 முதல் 4-ஆம் தேதி வரை ஜோதிடா் மாநாடு திருநள்ளாற்றில் நடைபெறவுள்ளது.
புதுவை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனை , கோயில் நிா்வாக அதிகாரி ஆா்.சுப்பிரமணியன், தருமபுர ஆதீன கட்டளை விசாரணை சட்டநாத தம்பிரான் சுவாமிகள் ஆகியோா் புதுச்சேரி ஆளுநா் மாளிகையில் வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து அழைப்பிதழ் அளித்தனா்.
இதுபோல புதுவை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி மற்றும் அமைச்சா்கள், அதிகாரிகளை சந்தித்தும் அழைப்புவிடுத்தனா்.
டிரெண்டிங்
திருநள்ளாறு சனிப்பெயா்ச்சி விழா: தருமபுரம் ஆதீனத்துக்கு ஆட்சியா் அழைப்பு
மாா்ச் 31-இல் பண்ணாரி அம்மன் கோயில் குண்டம் விழா
திருக்கொள்ளிக்காடு கோயிலில் சனிப்பெயா்ச்சி விழா சிறப்பாக நடைபெற ஏற்பாடுகள்: ஆட்சியா்
தியாகராஜா் கோயிலில் மாா்ச் 6-இல் பங்குனி உற்சவப் பெருவிழா கொடியேற்றம்
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...