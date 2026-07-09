Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
காரைக்கால்

மிட்டாய் வடிவில் போதைப் பொருள் விற்பனை? உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஆய்வு

மிட்டாய் வடிவில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாா் தொடா்பாக புதுவை உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி காரைக்காலில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

News image

பெட்டிக் கடையில் ஆய்வு செய்த புதுவை உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி எஸ்.டி. பாலகிருஷ்ணன்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 4:43 am IST

Syndication

மிட்டாய் வடிவில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாா் தொடா்பாக புதுவை உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி காரைக்காலில் புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் கல்லூரி, பள்ளி மாணவா்களை கவரும் வகையில் மிட்டாய் வடிவில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், பெட்டிக் கடைகளில் தடைசெய்யப்பட்ட போதைப் பொருள்கள் தாராளமாக விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும், போலீஸாா் கண்டுகொள்வதில்லை எனவும் புகாா்கள் கூறப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், புதுவை உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரி எஸ்.டி. பாலகிருஷ்ணன் காரைக்காலுக்கு புதன்கிழமை வந்து பல்வேறு கடைகளில் ஆய்வு நடத்தினாா்.

மிட்டாய் வடிவில் போதைப் பொருள் விற்பனை செய்யப்படுகிா என தீவிரமாக சோதனை செய்தாா். ஆய்வு செய்யப்பட்ட கடைகளில் அந்த மாதிரியான பொருள் எதுவும் விற்பனை செய்யப்படவில்லை என தெரியவந்தது. எனினும் இதுகுறித்து கடைக்காரா்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கியதோடு, மீறி விற்பனை செய்யப்படும்பட்சத்தில் சட்ட ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்தாா்.

பல கடைகளில் இருந்து சந்தேகப்படும்படியான மிட்டாய்கள் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வுக் கூட பரிசோதனைக்காக எடுத்துக்கொண்டாா்.

திருப்பட்டினத்தில் ஒரு பெட்டிக்கடையில் நடத்திய சோதனையின்போது, தடை செய்யப்பட்ட பல்வேறு நிறுவனப் பெயரிலான போதைப் பொருள்கள் பாக்கெட்டுகள் இருப்பதை அறிந்து சுமாா் ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்து காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்தாா்.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காலாவதியான உணவுப் பொருள்களை புதிய தேதி பதித்து விற்பனை: 7 போ் கைது

காலாவதியான உணவுப் பொருள்களை புதிய தேதி பதித்து விற்பனை: 7 போ் கைது

தினமணி செய்தி எதிரொலி... 11 உணவகங்களுக்கு ரூ. 10,000 அபராதம்

தினமணி செய்தி எதிரொலி... 11 உணவகங்களுக்கு ரூ. 10,000 அபராதம்

மாங்கனி விற்பனையகங்களில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் ஆய்வு

மாங்கனி விற்பனையகங்களில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினா் ஆய்வு

சாலையோர உணவகங்களில் அதிகாரிகள் ஆய்வு: 6 கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை

சாலையோர உணவகங்களில் அதிகாரிகள் ஆய்வு: 6 கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna