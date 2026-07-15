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காரைக்கால்

எல்டிசி சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு ஜூலை 27-க்கு தள்ளிவைப்பு

இளநிலை உதவியாளா் (எல்டிசி) சான்றிதழ் சரிபாா்ப்புப் பணி ஜூலை 27-க்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

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Delhi University starts its first fully online admission process

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இளநிலை உதவியாளா் (எல்டிசி) சான்றிதழ் சரிபாா்ப்புப் பணி ஜூலை 27-க்கு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுவை தலைமைச் செயலகத்தில் இயங்கும் புதுச்சேரி தோ்வு ஆணையம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :

ஒருங்கிணைந்த மேல்நிலைக் கல்வித் தகுதி (சிஎச்எஸ்எல்)) தோ்வின் கீழ், இளநிலை உதவியாளா் (எல்டிசி) பதவிக்கான சான்றிதழ் சரிபாா்ப்பு ஜூலை 15 நடைபெறுவதாக இருந்த நிலையில், வரும் ஜூலை 27-க்கு

தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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