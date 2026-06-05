Dinamani
தரிசன டிக்கெட்டில் மோசடி, முறைகேடு புகாா்கள்: திருச்செந்தூா் முருகன் கோயில் ஆணையா்கள் இடமாற்றம்மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: பெங்களூரில் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே இன்று வேட்புமனு தாக்கல்ஈரான் அணுசக்தி திட்டம் குறித்து ரகசிய தகவல் அமெரிக்காவிடம் பகிா்வு? -பாகிஸ்தான் மறுப்புஇந்தியா-வெனிசுவேலா இடையே நீண்ட கால எரிசக்தி ஒத்துழைப்பு: பிரதமா் மோடி, அதிபா் டெல்சி உறுதி2026 குடிமைப் பணிகள் முதல்நிலைத் தோ்வில் முக அங்கீகார முறை வெற்றிகரமாக அமல்: யுபிஎஸ்சிபுதிய இயக்கத்தை இன்று அறிவிக்கிறாா் அண்ணாமலைஓஎஸ்எம் முறையை அவசரகதியில் சிபிஎஸ்இ நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதாக பெற்றோா் சங்கம் புகாா் நீலகிரி, கோவை, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களுக்கு ‘ஆரஞ்சு’ எச்சரிக்கைபராமரிப்புப் பணி: வைகை உள்பட 7 விரைவு ரயில்கள் தாமதமாகும்
/
காரைக்கால்

சுற்றுச்சூழல் தின சுவா் ஓவியம்: ஆட்சியா் பாராட்டு

சுற்றுச்சூழல் தின விழிப்புணா்வு சுவா் ஓவியத்தை பாா்வையிட்டு, ஆட்சியா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

News image

சுவா் ஓவியத்தை பாா்வையிட்டு அதிகாரிகள், ஓவியா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த ஆட்சியா் இஷிதா ரதி.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சுற்றுச்சூழல் தின விழிப்புணா்வு சுவா் ஓவியத்தை பாா்வையிட்டு, ஆட்சியா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி காரைக்கால் நகராட்சி நிா்வாகம் மக்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தும் ஓவியம் வரைய ஏற்பாடு செய்தது. மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகில் உள்ள

கணக்கு மற்றும் கருவூலத்துறை அலுவலக எதிரில் உள்ள சுவரில் ஓவியா்களால் ஓவியம் வரையப்பட்டது.

இதை காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியா் இஷிதா ரதி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு நகராட்சி நிா்வாகத்தினா், ஓவியா்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தாா். நிகழ்வில் நகராட்சி ஆணையா் எஸ்.சுபாஷ், உள்ளாட்சி துணை இயக்குநா் வெங்கடகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

தேனி மாவட்ட நீா்வளத் துறை பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு

தேனி மாவட்ட நீா்வளத் துறை பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு

எஃப்.கீழையூரில் உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழிப்புணா்வு பேரணி

எஃப்.கீழையூரில் உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழிப்புணா்வு பேரணி

பள்ளிகள் திறப்பு முன்னேற்பாடுகள்: தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

பள்ளிகள் திறப்பு முன்னேற்பாடுகள்: தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

வனப்பணிப் பயிற்சி அதிகாரிகள் ஆரோவில் வருகை: சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு

வனப்பணிப் பயிற்சி அதிகாரிகள் ஆரோவில் வருகை: சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

அண்ணாமலையின் புதிய கட்சி? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதில்

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

மேயர் பிரியா - தவெக எம்எல்ஏ பல்லவி இடையே நடந்தது என்ன? | Mayor vs MLA

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

Peddi movie review | சிக்ஸ் அடித்தாரா ராம் சரண்? பெத்தி திரை விமர்சனம்! | Ram Charan

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

முக்கிய Hard Disk-கள் திருட்டு! கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்