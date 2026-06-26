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காரைக்கால்

காரைக்கால் துறைமுகம் 12.43 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சரக்குகள் கையாண்டு சாதனை

காரைக்கால் துறைமுகம் 12.43 டன் சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கூட்டத்தில் பேசிய காரைக்கால் துறைமுக தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சச்சின் ஸ்ரீவத்ஸவா.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 6:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காரைக்கால் துறைமுகம் 12.43 டன் சரக்குகளை கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதானி துறைமுகம் மற்றும் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தின் அங்கமாக செயல்பட்டுவரும் காரைக்கால் துறைமுக பிரைவேட் லிமிடெட் என்கிற நிறுவனம், 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான வா்த்தக சந்திப்பு நிகழ்வை புதுச்சேரியில் புதன்கிழமை நடத்தியது. ஒருங்கிணைந்த துறைமுக மேம்பாட்டின் மூலம் பிராந்திய வா்த்தகம் மற்றும் சரக்குப் போக்குவரத்துத் திறனை விரைவுபடுத்துதல் எனும் கருப்பொருளில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வை, புதுவை துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் தொடங்கிவைத்தாா்.

நிகழ்வில், காரைக்கால் துறைமுக தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி சச்சின் ஸ்ரீவத்ஸவா பேசுகையில், காரைக்கால் துறைமுகத்துக்கு மைல்கல் ஆண்டாக 2025--26 அமைந்துள்ளது. இந்த ஆண்டில் துறைமுகம் 12.43 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சரக்குகளை கையாண்டு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

நிலக்கரி, உரங்கள், இரும்புத்தாது, சுண்ணாம்புக் கல் மற்றும் பெட்கோக் உள்ளிட்ட சரக்குகளின் வரத்து அதிகரித்ததே இந்த வளா்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம். மேலும், ரயில் மூலம் சரக்கு வெளியேற்றம் 2,732 ரேக்குகள் என்ற வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியது. இதன்மூலம், இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கரையில் சிறப்பான ரயில் மற்றும் உள்நாட்டு இணைப்புகளைக் கொண்ட, பின் நிலப்பகுதிகளுக்கு திறம்பட சேவை வழங்கும் முக்கிய துறைமுகமாக காரைக்கால் துறைமுகம் விளங்குவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது என்றாா்.

கூட்டத்தில் புதுவை தலைமைச் செயலா் சரத் செளகான், துறைமுக செயலா் செளத்ரி யாசிம் முகமது, தொழில்துறைச் செயலா் ஏ.விக்ரந்த்ராஜா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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