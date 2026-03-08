காரைக்காலில் போட்டியில் நாதக வேட்பாளா்கள்
~ ~ ~ ~
Updated On :8 மார்ச் 2026, 9:24 pm
புதுவை சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள 5 பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிட நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்களை அக்கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் சனிக்கிழமை அறிவித்தாா்.
காரைக்கால் வடக்கு: ச. அனுசுயா (41). சமூக ஆா்வலரான இவா், இளநிலை அக்குபஞ்சா் மருத்துவம் பயின்றவா்.
காரைக்கால் தெற்கு : செ. மரிஅந்துவான் (47). சமூக ஆா்வலரான இவா், இளநிலை வணிகவியல் பயின்றவா்.
நிரவி - திருப்பட்டினம் : ரா.மாலா (46). சமூக ஆா்வலரான இவா், பட்டய தையல் பயிற்சி பயின்றவா்.
திருநள்ளாறு : சே. வினோத் (40). சமூக ஆா்வலரான இவா், இளநிலை பொறியியல் பட்டதாரி.
நெடுங்காடு : அ. விக்னேஷ் (33). சமூக ஆா்வலரான இவா், டிப்ளமோ கல்வி பயின்றவா்.
