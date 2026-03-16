காரைக்கால்

துப்பாக்கிகளை உடனடியாக காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும்

காரைக்காலில் துப்பாக்கி வைத்திருப்போா் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
Updated On :16 மார்ச் 2026, 4:22 pm

காரைக்கால்: காரைக்காலில் துப்பாக்கி வைத்திருப்போா் உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து காரைக்கால் மாவட்ட தோ்தல் அதிகாரி இஷிதா ரதி திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

புதுவை சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், காரைக்காலில் பொதுமக்கள் துப்பாக்கிகள் மற்றும் இதர வெடிபொருட்களை வைத்திருப்பதற்கு பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா- 2023 ) சட்டத்தின் பிரிவு 163 -இன் கீழ் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, படைக்கலச் சட்டத்தின் படி துப்பாக்கிகள் வைத்திருக்கும் உரிமம் பெற்றுள்ளவா்கள் உடனடியாக துப்பாக்கிகளை, அவரவா் வசிப்பிடத்திற்குட்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கவேண்டும். அலட்சியப்படுத்தப்படும்பட்சத்தில் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தோ்தல் விதிகள் அமல்! துப்பாக்கிகளை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தல்!

காரைக்காலில் 2 இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையம்

உரிமம் இல்லாத துப்பாக்கிகளை பிப். 20-க்குள் ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தல்

நாட்டுத் துப்பாக்கி வைத்திருப்பவா்கள் ஒப்படைக்க உத்தரவு

வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு