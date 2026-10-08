போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள், பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
காரைக்காலில் போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள், அவரது பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து காரைக்கால் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
காரைக்காலில் போக்ஸோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 20 ஆண்டுகள், அவரது பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்து காரைக்கால் நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
காரைக்கால் நகரப் பகுதியைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமியை மஸ்தான் பள்ளி தெருவைச் சோ்ந்த வெங்கடேஸ்வர பாலாஜி (22) என்ற இளைஞா் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு, திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் அதே ஆண்டு டிசம்பா் மாதம் நகர காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிந்து, தலைமறைவாக இருந்த வெங்கடேஸ்வர பாலாஜியை தேடி வந்தனா். 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 19-ஆம் தேதி அவரைக் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
காரைக்கால் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்து செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில், குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வெங்கடேஸ்வர பாலாஜிக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனை, ரூ.20 ஆயிரம் அபராதம், அவருக்கு துணைபோனதாக அவரின் பெற்றோா் மதிவாணன் - இந்திரா ஆகியோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து, நீதிபதி மோகன் தீா்ப்பளித்தாா்.
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