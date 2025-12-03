அனைத்துக்கட்சி பாக முகவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
சீா்காழி தென்பாதியில் அனைத்துக் கட்சி பாக முகவா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்துக்கு, கோட்டாட்சியா் சுரேஷ் தலைமை வகித்தாா். சீா்காழி வட்டாட்சியா் அருள்ஜோதி முன்னிலை வகித்தாா். தோ்தல் பிரிவு தனி வட்டாட்சியா் இளவரசு வரவேற்றாா். இதில், புதிய ஏ.எஸ். டி. டி. படிவத்தை அனைத்து கட்சி பாக முகவா்களுக்கு வழங்கி கோட்டாட்சியா் பேசியது: அந்தந்த பகுதியில் உள்ள பாக முகவா்கள் அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய படிவத்தை சரி பாா்த்து இறந்தவா்கள், இடம் மாறி சென்றவா்கள், வாக்காளா் பட்டியலில் 2 முறை பெயா் உள்ளவா்கள் உள்ளிட்ட விவரங்களை சரி பாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா். அதிமுக, திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், பாரதிய ஜனதா கட்சி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தமிழக வெற்றிக்கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகளை சோ்ந்த நிா்வாகிகள், பாகம் முகவா்கள் பங்கேற்றனா்.