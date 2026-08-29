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பள்ளி மாணவா்களின் கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றிய அமைச்சா்

சீா்காழி அருகே பள்ளி மாணவா்களின் கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றினாா் தமிழக நிதி அமைச்சா் மரிய வில்சன்.

Marie Wilson

நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் - கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 6:14 am IST

சீா்காழி அருகே பள்ளி மாணவா்களின் கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்றினாா் தமிழக நிதி அமைச்சா் மரிய வில்சன்.

அமைச்சா் மரிய வில்சன் புதுச்சேரியில் இருந்து வேளாங்கண்ணி பேராலயத்திற்கு பாத யாத்திரையாக வியாழக்கிழமை சென்றபோது சீா்காழி அருகே காரைமேடு பகுதியில் பேருந்துக்காக காத்திருந்த பள்ளி மாணவா்களிடம் பேசினாா். அப்போது மாணவா்கள் பள்ளியில் இருந்து ஒன்றரை கி.மீ. தொலைவில் இருந்து பேருந்து நிறுத்தத்துக்கு வருகிறோம். பேருந்துகள் நிறுத்தப்படாததால் சுமாா் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது என்றனா். இதையடுத்து, அமைச்சா் மரியவில்சன் போக்குவரத்து துறை அமைச்சா் தமிழன் பிரசன்னாவிடம் விடியோ அழைப்பில் பேசி மாணவா்களின் கோரிக்கைக்கு தீா்வு ஏற்படுத்திக்கொடுத்தாா்.

போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சரும் பள்ளி மாணவா்கள் எந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றாலும் ஏற்றி செல்ல வேண்டும், ஒரு வாரத்துக்குள் அதிகாரிகள் அந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் ஆய்வு செய்து அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டு மாணவா்களிடம் உத்தரவாதம் அளித்தாா். இதனால் மாணவா்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.

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