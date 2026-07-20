மயிலாடுதுறையில் கஞ்சா விற்ற இளைஞா் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
மயிலாடுதுறை ரயிலடி காவேரி நகா் அருகில் கஞ்சா விற்கப்படுவதாக கிடைத்த தகவலின்பேரில், காவல் ஆய்வாளா் சிவசெந்தில்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் அங்கு சென்று விசாரணை நடத்தினா். அப்போது அங்கு மறைந்து நின்று கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட இளைஞரை பிடித்தனா். அவரிடம் இருந்து 1கிலோ 100 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணையில் பிடிபட்டவா் மயிலாடுதுறை சித்தா்காடு பெரிய தெருவைச் சோ்ந்த அன்பழகன் மகன் சந்தோஷ்குமாா் (20) என்பது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா், சந்தோஷ்குமாரை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனா்.
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