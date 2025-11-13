ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
செம்பனாா்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத் துறை ஓய்வூதியா் சங்கம் சாா்பில் ஆா்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சங்கத்தின் வட்டத் தலைவா் கவிஞா் ராஜாராமன் தலைமை வகித்தாா். வட்ட கிளை நிா்வாகிகள் இல. நக்கீரன், பொன்.கலியபெருமாள், அண்ணாதுரை ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் பொன் ராஜேந்திரன் வரவேற்றாா்.
மாவட்ட இணைச் செயலாளா் இரா. முத்துக்குமாரசாமி, மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் மாரி தெட்சிணாமூா்த்தி, ஜெயக்குமாா் ஆகியோா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினா்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். 70 வயது நிறைவடைந்த அனைத்து ஓய்வூதியா்களுக்கும் 10 சதவீதம் கூடுதலாக ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இதில் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் காளிதாஸ், லட்சுமணன், வட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் முத்துக்கிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.